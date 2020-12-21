В Нижнем Новгороде россиянин застрелил жену на улице и покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, днем 18 декабря 2020 года 40-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз выстрелил в 37-летнюю супругу, которая скончалась на месте от полученных ранений. После чего стрелок совершил суицид.

Возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают свидетелей, изучают личности супругов и их отношения.

Также будет проведена проверка сотрудников полиции, которые принимали решения по заявлениям погибшей женщины.

По предварительным данным, супруги находились в бракоразводном процессе, совместно не проживали, сообщает «КП». Следствие считает, что это обстоятельство могло стать причиной трагедии. У мужчины не было разрешения на владение огнестрельным оружием.