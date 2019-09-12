В Москве любящий муж застрелил жену из пистолета ТТ

В Москве муж застрелил жену из пистолета ТТ. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Преступление произошло на северо-западе столицы утром 12 сентября. Мужчина вызвал скорую помощь, но 39-летняя Нана Цхададзе скончалась до приезда медиков.

Ее супруг рассказал полиции, что сильно любил жену и убил ее из-за ревности. Квартиру, в которой произошла трагедия, семейная пара купила полгода назад.

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