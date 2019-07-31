Убивший семью в Крыму сотрудник ФСИН приговорен к пожизненному сроку

Верховный суд Республики Крым приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний Павла Самара, расстрелявшего семейную пару и утопившего их четырехлетнюю дочь. Об этом в среду, 31 июля, «Ленте.ру» сообщил Юрий Максименко, официальный представитель республиканского СУ СКР.

«Как установлено в ходе предварительного следствия и доказано в суде, в начале 2018 года инспектор по вооружению УФСИН Павел Самар, похитил на службе пистолет Макарова и боеприпасы к нему. Затем он дал объявление в интернете о продаже несуществующего автомобиля. 23 февраля 2018 года он во время встречи с потенциальным покупателем начал шантажировать его, а затем открыл огонь, убив мужа и жену. Похитив 260 тысяч рублей, предназначенных для покупки машины, Самар утопил Chevrolet Lanos, на котором супруги приехали на встречу, в заливе в районе Керчи. При этом в машине осталась четырехлетняя дочь убитых, и причиной ее смерти стало утопление», — рассказал Максименко.

Самар был задержан 7 марта 2018 года. Во время следствия было установлено, что он с 2016 года и до дня задержания систематически совершал мошеннические действия: размещал в интернете объявления о продаже товаров, получал залог после чего переставал выходить на связь с покупателями.

Официальный представитель республиканского СКР уточнил, что Павел Самар признан виновным в мошенничестве (ст.159 УК РФ), хищении огнестрельного оружия и боеприпасов лицом с использованием своего служебного положения (ст.226 УК РФ), разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему (ст.162 УК РФ), убийстве двух лиц, а так же в убийстве малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью (ст.105 УК РФ), а так же в умышленном уничтожении чужого имущества (ст.167 УК РФ).

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