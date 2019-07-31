Россиянин убил отказавшегося учиться пасынка

В Забайкальском крае мужчина, убивший не желавшего учиться пасынка, осужден к пожизненному лишению свободы. Об этом в среду, 31 июля, «Ленте.ру» сообщил Егор Марков, официальный представитель краевого следственного управления СКР.

«В ходе следствия и суда было установлено, что 6 сентября 2018 года 43-летний житель города Балея Владимир Пауков, выпив бутылку водки, решил научить пятилетнего пасынка чтению, — рассказал Марков. — Но мальчик отказался заниматься с пьяным отчимом, и тогда Пауков четыре раза ударил его кулаком по груди и лицу, затем избил мухобойкой, а потом трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол».

Преступление было совершено в то время, когда 25-летней матери ребенка не было дома. Когда она вернулась и обнаружила сына с травмами, Пауков не дал ей вызвать врачей и полицию. Через несколько часов мальчик скончался.

Следователи СКР, расследуя убийство, также установили, что неоднократно судимый Пауков с 2017 года систематически избивал жену. Кроме того, он был изобличен в том, что трижды обокрал квартиры своих знакомых.

Приговором Забайкальского краевого суда Пауков осужден к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Он также обязан выплатить моральный ущерб родному отцу погибшего ребенка — 500 тысяч рублей.

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