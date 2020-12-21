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В России пожаловались на дефицит более 40 лекарств

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Фото: Pixabay.com

В России пожаловались на дефицит 42 лекарственных препаратов. Они вошли в список рекомендуемых для лечения коронавируса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз пациентов (ВСП).

Перебои с поставками препаратов, используемых для лечения хронических болезней, заметили еще весной. В сентябре ситуация ухудшилась. Члены ВСП направили соответствующие обращения президенту, а также в Минздрав и Минпромторг.

Речь идет об антибиотиках (левофлоксацине и азитромицине), антикоагулянтах (эноксапарине натрия), ряде противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохине и тоцилизумабе). По словам главы объединения Юрия Жулева, сложности возникли из-за неправильной оценки реального спроса, а также распределения лекарств между больными коронавирусом и хроническими заболеваниями.

В ВСП считают, что для решения проблемы нужно нарастить объемы производства лекарств и изменить механизм формирования отпускных цен. При этом вопрос нужно решать срочно, ведь речь идет о людях с серьезными болезнями.

В начале декабря в Минздраве заявили о дефиците лекарств от коронавируса, прежде всего фавипиравира. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, в некоторые субъекты удалось наладить поставки лекарств, в то время как в других острая нехватка остается актуальной.

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