Мурашко обратился к россиянам в связи с Новым годом

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян не испытывать систему здравоохранения страны в Новый год. Свое обращение он озвучил в интервью «Россия 24», передает ТАСС.

В связи с новогодними каникулами министр указал на важность не только профилактики коронавируса, но и защиты от травм.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники, чтобы не увеличивать нагрузку на врачей скорой помощи. Он заявил, что из-за выходных первая декада января — это самый напряженный период для медиков по всей стране из-за травм, полученных в нетрезвом виде, или передозировок алкоголем.

Депутат отметил, что в предыдущие года ситуация была немного проще, так как в крупных городах люди улетали за рубеж.

Замдиректора по научный работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказывал, что есть два сценария развития ситуации с коронавирусом, и они оба зависят от россиян. По словам специалиста, если люди не будут соблюдать ограничительные рекомендации, в январе может произойти новый подъем заболеваемости. При следовании мерам закрепится стабилизация эпидемиологического процесса, указал он.

Горелов рекомендовал гражданам не использовать общественный транспорт, не посещать торговые центры. В Роспотребнадзоре призывали провести новогодние праздники с семьей или на свежем воздухе, а не в гостях. В ведомстве напомнили о необходимости надевать маску в общественных местах, при посещении друзей и родственников.

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