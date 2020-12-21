Российские компании приготовились увольнять сотрудников в 2021 году

Российские компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу, приготовились к сокращениям сотрудников в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования разработчика программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан», которое поступило в «Ленту.ру».

О планах компаний экономить деньги и увольнять сотрудников сообщили 29 процентов опрошенных работников и руководителей предприятий. Почти 33 процента респондентов заявили, что их компании не будут сокращать траты. Чуть больше 13 процентов заявили о планах предприятия сменить систему налогообложения.

Треть опрошенных сообщили, что их работодатели сильно сократили производство из-за пандемии, примерно столько же рассказали, что их предприятия не снижали обороты. Оставшиеся заявили, что сокращение было незначительным.

Об увольнениях в компаниях в 2020 году сообщили 25,1 процента опрошенных. Чуть более 28 процентов респондентов рассказали, что предприятия на фоне пандемии отправляли часть сотрудников в оплачиваемые отпуска. Около 27 процентов рассказали со сокращении премиальных. О переводе части работников на две трети ставки или предложении отгула без сохранения зарплаты рассказали 12 процентов. Чуть больше 10 процентов заявили, что их работодатель делегировал некоторые виды работы на аутсорс.