Россияне расхотели работать неофициально

Из-за пандемии коронавируса в России сократился спрос на теневые услуги. Доля работающих неофициально снизилась до 20,5 процента, а тех, кто получает от этого основной доход, — до 11,3 процента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов РАНХиГС.

Около 42 процентов респондентов заявили, что в течение месяца оплачивали какие-либо услуги неофициально. В 2006 году об этом сообщали 56 процентов опрошенных. Если в 2006 году россияне оплачивали «из рук в руки» примерно 2,2 услуги в течение месяца, то в 2020 году — 1,8.

Респонденты объясняли свой выбор в пользу теневой занятости отсутствием подходящих мест работы на официальном рынке труда и возможностью работать по более удобному графику. Часть опрошенных заявили, что не хотят платить налоги. Снижению масштабов теневой экономики может способствовать уменьшение налоговых выплат, уверены 63,2 процента опрошенных.

Наибольшую группу в структуре «серого» рынка труда составляют наемные работники, на чью долю приходится 57 процентов. Далее идут самозанятые, не зарегистрировавшиеся в специальном приложении Федеральной налоговой службы (41 процент) и работодатели (два процента).