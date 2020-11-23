Названы российские регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками

Больше всего в России работников с зарплатами более 100 тысяч рублей в 2020 году оказалось на Крайнем Севере и в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Чукотка является лидером рейтинга. Доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц в этом регионе составляет 40 процентов. На второй строчке оказался Ямало-Hенецкий автономный округ, где 35 процентов получает свыше 100 тысяч в месяц. Третье место заняла Москва с показателем 31,6 процента. Также в первую пятерку вошли Магаданская область (27,3 процента) и Ненецкий автономный округ (25,8 процента).

Отмечается, что лидерами по доле работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей являются республики Северного Кавказа. На первом месте оказался Дагестан (29,1 процента), на втором — Карачаево-Черкесия (27,4 процента), на третьем — Чечня (26,6 процента).

В сентябре сообщалось, что российскими регионами с лучшей ситуацией на рынке труда стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Так, индекс рынка труда в российской столице по итогам 2019 года составил 96,4 балла, в Санкт-Петербурге — 93 балла, а в Подмосковье — 85,2 балла. Эти регионы сохранили лидерство с 2018 года. Также в пятерку регионов-лидеров вошли Тюменская область с индексом 73,9 балла и Татарстан — 72,2 балла.