Названо число готовых повысить зарплаты в 2021 году работодателей

Практически треть российских работодателей готовы в 2021 году повысить зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Согласно данным сервиса, 35 процентов компаний планируют расширять штат в предстоящем году. Также 35 процентов работодателей собираются открыть новые направления бизнеса. Помимо этого, 23 процента респондентов будут заниматься активным обучением сотрудников. В то же время 15 процентов опрошенных введут новую систему премирования персонала, а 9 процентов — увеличат список нематериальных бонусов.

Ранее эксперты назвали самого желанного работодателя России. По оценке компании Universum, специализирующейся на изучении брендинга работодателей, в отрасли бизнеса и коммерции на первом месте оказался «Газпром».