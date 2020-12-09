Названы самые востребованные специальности в России

Специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению, анализу и обработке данных являются самыми востребованными в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад «Будущее рабочих мест».

Спрос есть также на разработчиков программного обеспечения и приложений, специалистов по работе с клиентами в оптовой торговле и на производстве. Среди самых популярных на российском рынке навыков эксперты назвали те, которые связаны с машинным обучением, программированием на Python, Sql, JavaScript.

Ценятся также навыки в сфере бизнеса, технологий и науки о данных, сказано в докладе. Кроме того, около 80,6 процента российских работодателей хотят значительно повысить уровень цифровизации в связи с коронавирусом.

В июне министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что медицинские, педагогические и IT-специальности — наиболее востребованные в России в настоящее время. По его словам, похожая ситуация наблюдается во всем мире, где больше всего ценятся аналитики данных.