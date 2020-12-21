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Саудовская Аравия закрыла границы из-за «британского» штамма коронавируса

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Фото: Anne-Sophie Wittwer / Globallookpress.com

Саудовская Аравия на неделю закрыла сухопутные границы и остановила авиасообщение из-за риска проникновения нового штамма коронавируса, впервые зарегистрированного в Великобритании. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на МВД страны.

«Власти королевства решили временно приостановить все международные авиарейсы кроме экстренных случаев на одну неделю с возможностью продления запрета на еще одну неделю», — сообщил источник издания. Отмечается также, что уже прибывшим рейсам разрешат покинуть территорию страны. Запреты не коснутся грузовых перевозок.

Кроме того, в Саудовской Аравии установили двухнедельный карантин для вернувшихся из европейских стран, а тем, кто выезжал за границу в последние три месяца, будет необходимо сдать тест на коронавирус.

Мутировавший вирус уже обнаружили пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. По словам специалистов, пока нельзя говорить о его большей опасности и снижении восприимчивости к вакцинам.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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