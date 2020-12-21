Подсчитано влияние коронавируса на зарплату россиян

Аналитики «СберИндекса» и сервиса «Работа.ру» посчитали влияние второй волны коронавируса на зарплату россиян. Выдержки из исследования приводит РБК.

По данным авторов, осенью, на фоне второй волны пандемии российские работодатели платили сотрудникам меньше нормы. В сентябре отклонение составило 5,5 процента, в октябре достигло 8,9 процента.

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При этом в летние месяцы отклонение сокращалось: до 2,5 процента в июле и одного процента в августе. Октябрьское отставание от нормы превышает весенние показатели. В апреле и мае снижение зарплаты составило 6,1 и 7,7 процента соответственно.

В ноябре снижение по сравнению с нормальными сезонными значениями вновь сократилось и составило лишь 1,8 процента. Наиболее значимое снижение зафиксировано в гостиничном бизнесе и общепите (11,3 процента), транспорте и логистике (8,3 процента), а также в сфере ЖКХ (6,3 процента).

В некоторых отраслях экономики средний фонд оплаты труда российских компаний, напротив, вырос. В сфере добычи полезных ископаемых рост составил 1,4 процента.