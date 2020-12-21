В Петербурге избили заступившуюся за дочь семью

В Санкт-Петербурге трое мужчин избили заступившуюся за девочку-подростка семью. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает Piter.tv

По данным издания, 19 декабря в Московском районе города родители увидели, что трое мужчин схватили за шиворот их дочь и ее подругу. Глава семьи, мать и старшая сестра подростка бросились на помощь. Злоумышленники отпустили детей и принялись избивать пришедших на подмогу членов семьи.

В результате главе семьи сломали нос, его жена и старшая дочь получили несколько ударов в живот и по голове. Потерпевшие были вынуждены обратиться за медицинской помощью. У них диагностированы сотрясение мозга и многочисленные травмы. Избитые обратились в полицию. По их словам, им поступают угрозы в социальных сетях от избивших их людей.

Полиция города проводит проверку по факту произошедшего.