Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россия ответила послу Азербайджана на ремарку о сбитом вертолете
Собака насмерть загрызла россиянина
Российские мужчины-знаменитости пришли на премию GQ с накрашенными ногтями
Победившая на выборах уборщица прокомментировала информацию о своей отставке
Полиция провела спецоперацию в швейцарском городе
Сборная России с тремя дебютантами завершила матч с Молдавией нулевой ничьей
Армения исключила любую роль Турции в миротворческих операциях в Карабахе
В Подмосковье пассажирка автобуса заняла сиденье и обожгла ягодицы 
Раскрыто прошлое отправленного Путиным в Карабах генерала
Новости партнеров

В российском городе мать вступилась за избитого сына-водителя грузовика

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На дороге в Ивановской области неизвестные избили водителя грузовика за то, что тот отказался уступить дорогу иномарке. Его мать обратилась с жалобой в региональные управления Следственного комитета, прокуратуры и МВД, сообщает портал Ivanovo News.

«Мой сын, простой гражданин, водитель грузового автомобиля, честно работающий и содержащий семью, 3 ноября был избит жестоко, цинично, среди белого дня», — вступилась за сына пенсионерка. По ее словам, мужчину выволокли из КамАЗа, разбили в автомобиле стекла, нанесли множество ударов по голове и угрожали убить.

Однако, как подчеркнула женщина, после сообщения о нападении злоумышленников не начали искать. «Я задаюсь вопросом: почему представители дружественного нам народа (речь идет об уроженцах Армении — прим. «Ленты.ру»), молящие о помощи нашего президента [Владимира Путина], безнаказанно бандитствуют в нашем городе?» — посетовала жительница Иванова.

По данным издания, автомобиль, из которого вышли избившие россиянина мужчины, принадлежит 24-летнему Сосу Саргсяну.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 37-летний фитнес-тренер с кулаками набросился на женщину, сделавшую ему замечание за попытку выехать на тротуар. Все это время за действиями россиянина наблюдали дети пострадавшей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мать избитого битами водителя обратилась к губернатору Ивановской области и силовикам
Российская пенсионерка отказалась платить таксисту и с криками избила его сумкой
В России водителя скорой избили на вызове