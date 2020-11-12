В российском городе мать вступилась за избитого сына-водителя грузовика

На дороге в Ивановской области неизвестные избили водителя грузовика за то, что тот отказался уступить дорогу иномарке. Его мать обратилась с жалобой в региональные управления Следственного комитета, прокуратуры и МВД, сообщает портал Ivanovo News.

«Мой сын, простой гражданин, водитель грузового автомобиля, честно работающий и содержащий семью, 3 ноября был избит жестоко, цинично, среди белого дня», — вступилась за сына пенсионерка. По ее словам, мужчину выволокли из КамАЗа, разбили в автомобиле стекла, нанесли множество ударов по голове и угрожали убить.

Однако, как подчеркнула женщина, после сообщения о нападении злоумышленников не начали искать. «Я задаюсь вопросом: почему представители дружественного нам народа (речь идет об уроженцах Армении — прим. «Ленты.ру»), молящие о помощи нашего президента [Владимира Путина], безнаказанно бандитствуют в нашем городе?» — посетовала жительница Иванова.

По данным издания, автомобиль, из которого вышли избившие россиянина мужчины, принадлежит 24-летнему Сосу Саргсяну.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 37-летний фитнес-тренер с кулаками набросился на женщину, сделавшую ему замечание за попытку выехать на тротуар. Все это время за действиями россиянина наблюдали дети пострадавшей.