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В Сеуле запретят встречаться группами более четырех человек

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Фото: Globallookpress.com

В Сеуле и его окрестностях вводят новые ограничения на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информационное агентство «Ёнхап».

Жителям южнокорейской столицы, соседней префектуры Кенги и города Инчхона запретят встречаться группами более четырех человек в преддверии рождественских и новогодних праздников. Новые меры вступят в силу в ночь на 22 декабря и будут действовать до 3 января.

В конце ноября южнокорейское правительство приняло новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Они предусматривают обязательное ношение масок на открытых спортивных площадках и в помещениях, а также ограничение числа зрителей спортивных мероприятий. Помимо этого, компании должны будут увеличить число сотрудников, переведенных на удаленную работу.

По последним данным, в Южной Корее зафиксировано 50 591 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 698 человек.

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