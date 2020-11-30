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В Южной Корее приняли новые меры по борьбе с коронавирусом

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Фото: Kim Hong-ji / Reuters

В Южной Корее приняли новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости.

Новые меры вступят в силу 1 декабря и будут действовать две недели. Они предусматривают обязательное ношение масок на открытых спортивных площадках и в помещениях, а также ограничение числа зрителей спортивных мероприятий. Помимо этого, компании должны будут увеличить число сотрудников, переведенных на удаленную работу.

С 24 ноября ради борьбы с коронавирусом в Сеуле закрыли ночные клубы. Власти запретили работу ресторанов и кафе в столичном районе города после 9 часов вечера, а также ограничили работу спорткомплексов до 9 часов вечера.

20 ноября представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо заявил, что в Сеуле началась третья волна коронавируса. Он отметил, что власти рассматривают возможность поднятия уровня социального дистанцирования. Тогда руководителей компаний призвали не проводить совместные мероприятия после работы и увеличить число сотрудников, работающих дистанционно. Гражданам старше 60 лет рекомендовано минимизировать прогулки и встречи в зимнее время.

По последним данным, в Южной Корее обнаружено 33,8 тысячи случаев заражение коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 523 человека.

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