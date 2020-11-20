В Сеуле началась третья волна коронавируса

Третья волна коронавируса нового типа началась в Сеуле. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо, передает ТАСС.

По информации чиновника, число новых заражений в столице Южной Кореи за минувшие сутки составило 218, что является максимальным показателем с начала августа. Юн Тхэ Хо отметил, что власти рассматривают возможность поднятия уровня социального дистанцирования.

Премьер-министр страны Чон Се Гюн призвал граждан воздержаться от проведения массовых мероприятий, в том числе новогодних вечеринок, а руководителей компаний не проводить совместные мероприятия после работы и увеличить число сотрудников, работающих дистанционно. Гражданам старше 60 лет рекомендовано минимизировать прогулки и встречи в зимнее время.

Ранее главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко дал прогноз по третьей волне коронавируса в России. По его мнению, она начнется примерно в марте и будет слабее предыдущей. Проценко отметил, что весенняя волна будет «менее насыщенная, менее бурная в плане количества заболевших». Он предположил, что окончание эпидемии возможно ближе к июню, если весной появится эффективная вакцина от COVID-19.