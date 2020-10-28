Вирусолог предсказал заражение коронавирусом большинства москвичей к концу года

Большинство москвичей заразятся коронавирусом до конца этого года. Такое предсказание в разговоре с РИА Новости сделал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

«В Москве большая часть людей уже до Нового года встретится с вирусом, если уже не встретилась», — сказал вирусолог.

Он отметил, что ситуация с пандемией отличается в зависимости от региона, поэтому сложно делать общий прогноз для всей страны.

Ранее Лукашев допустил возможность третьей волны коронавируса в российских регионах. Ученый предположил, что в Москве волна будет слабее двух предыдущих, но в некоторых субъектах вероятна высокая смертность.

28 октября в России был побит рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19. За день скончалось 346 зараженных, за все время пандемии умерло 26 935 человек.