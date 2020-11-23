Ночные клубы закроют из-за коронавируса в Сеуле

С 24 ноября ночные клубы в Сеуле закроют из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

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Помимо этого, власти Южной Кореи запретят работу ресторанов и кафе в столичном районе города после 9 часов вечера. Обедать в помещении кафе будет запрещено даже днем: они смогут работать только навынос и на доставку. Власти также ограничили работу спорткомплексов до 9 вечера, на спортивных мероприятиях число присутствующих не должно превышать 10 процентов от всего числа мест.

Органы здравоохранения ужесточили меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. За последние пять дней сообщалось о более 300 новых заражений.

20 ноября представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо заявил, что в Сеуле началась третья волна коронавируса. Он отметил, что власти рассматривают возможность поднятия уровня социального дистанцирования. Тогда руководителей компаний призвали не проводить совместные мероприятия после работы и увеличить число сотрудников, работающих дистанционно. Гражданам старше 60 лет рекомендовано минимизировать прогулки и встречи в зимнее время.

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