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Южная Корея решила прекратить войну с Северной

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Мун Джэин
Мун Джэин
Фото: Jeon Heon-Kyun / Reuters

Южная Корея решила добиться прекращения войны с Северной. С таким намерением выступил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин на встрече с главой МИД Китая Ван И в Сеуле, его цитирует агентство «Ёнхап».

«Южная Корея будет и впредь добиваться окончания войны и избавления Корейского полуострова от ядерного оружия», — заявил Мун Чжэ Ин. Он также поблагодарил Пекин за «конструктивную роль» и помощь в достижении мирного соглашения на полуострове.

18 июня Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью воображения». Врагам северокорейского государства предрекли «оглушительный грохот возмездия», который окажется за границами воображения «тех, кто шумит по поводу возможных последствий». До этого страна предупредила соседа о готовящемся военном возмездии за распространение агитационных листовок, которые оскорбляют власти республики.

9 июня Пхеньян выключил все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение КНДР об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.

Война между Северной и Южной Кореей длилась с 25 июня 1950-го по 27 июля 1953 года. Пхеньяну помогали СССР и Китай, на стороне Сеула в войне участвовали США, Великобритания и другие страны под флагом ООН. За три года было убито и ранено около 1,3 миллиона корейцев, Вашингтон потерял в этом конфликте около 36,6 тысячи своих солдат. Война закончилась перемирием в 1953 году, которое действует до наших дней.

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