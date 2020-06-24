Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи. Об этом сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

Ким Чен Ын отложил реализацию плана на предварительном заседании 5-й сессии Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва в формате видеоконференции. В ходе встречи были рассмотрены ключевые проекты военной политики, которые будут выноситься на рассмотрение в рамках предстоящей сессии.

«Исследованы доклады и постановления, которые будут представлены на настоящее заседание, а также разные документы, где отражены государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны», — отмечается в публикации.

18 июня Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью воображения». Врагам северокорейского государства предрекли «оглушительный грохот возмездия», который окажется за границами воображения «тех, кто шумит по поводу возможных последствий». До этого страна предупредила соседа о готовящемся военном возмездии за распространение агитационных листовок, которые оскорбляют власти республики.

9 июня Пхеньян выключил все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение КНДР об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.

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