Подросток в последний момент спас сестру из-под колес машины и попал на видео

Подросток из бразильского муниципалитета Рондонополис, рискуя жизнью, спас трехлетнюю сестру из-под колес автомобиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На сделанной 10 декабря записи с камеры наблюдения видно, как девочка выбегает из магазина и переходит через дорогу. Затем она некоторое время стоит на тротуаре рядом с мотоциклистом. Вскоре после этого из торговой точки выходят подросток и женщина. Они собираются перейти дорогу, чтобы забрать ребенка.

Трехлетняя девочка выскакивает на проезжую часть прямо перед автомобилем. Юноша выбегает на дорогу и хватает сестру в последний момент перед тем, как она оказалась бы под колесами.

Автомобилист резко затормозил, и подросток успел спастись, отделавшись ушибом колена.

Владелец магазина Алекс да Сильва Маркес рассказал: «В тот момент мы не сразу поняли, что произошло. Но когда я посмотрел запись с камеры наблюдения, у меня задрожали колени, а глаза наполнились слезами. Он спас жизнь девочке». Бизнесмен уточнил, что в момент происшествия семья девочки совершала покупки в его магазине.

Ранее сообщалось, что молниеносная реакция жительницы китайского города Шэнчжоу, провинция Чжэцзян, спасла подругу от потерявшего управление внедорожника. Женщины упали на землю за мгновение до того, как автомобиль вылетел на ступени и врезался в припаркованный седан и в стеклянные двери гостиницы.