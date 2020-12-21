Названы главные победы СВР за 100 лет

Главные победы отечественной разведки — проект по добыванию секретов создания атомной бомбы «Энормоз» и недопущение сепаратного мира между нацистской Германией и союзниками СССР. Об этом в интервью «Звезде» рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, за это время было действительно много побед и блестящих операций. «Хотя бы взять период окончания Великой отечественной войны. Когда нашими союзниками Великобританией, Соединенными Штатами Америки предпринимались несколько попыток установить контакт с [фюрером Третьего рейха Адольфом] Гитлером на предмет проведения сепаратных переговоров», — заявил Нарышкин.

Так, если бы одна из этих попыток оказалась успешной, Красная армия все равно бы одержала победу, однако ее цена оказалась бы намного более высокой. Директор СВР напомнил, что эта сюжетная линия стала центральной темой фильма «Семнадцать мгновений весны». «Хотя образ главного героя, конечно, он такой собирательный, но тем не менее повторяю, таких попыток было несколько», — подытожил он.

Ранее из рассекреченных архивных материалов СВР к 100-летию службы стало известно, что Великобритания пыталась скрыть от СССР тайные контакты с Адольфом Гитлером, поэтому после присвоения личных архивов фюрера Третьего рейха Лондон не захотел делиться ими с Москвой.

Советский разведчик описывал условия по мирным переговорам с Англией, выдвинутых Германом Герингом. «Германия заключает священный союз с Англией и Америкой против желтой опасности. Франция как великая держава существовать не будет. Англия остается при всех своих колониальных владениях, Германия получает под контроль Европу с европейской частью СССР. Британская империя будет гарантирована Германией и Америкой», — писал резидент в Швеции Борис Рыбкин.