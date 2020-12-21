Российские компании не поняли уступок по налогам

Российские IT-компании попросили Минфин разъяснить уступки по налогам в рамках отраслевого маневра, анонсированного весной президентом Владимиром Путиным, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее письмо в ведомство направила Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

В обращении говорится, что члены организации не поняли сути маневра, который вступит в силу с января 2021 года. Меры в рамках него прописаны недостаточно четко и определенно.

Материалы по теме Попросили остаться Российские миллиардеры годами уводили деньги в офшоры. Как этому хотят положить конец? За гранью Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год

Помимо прочего, участники отрасли не могут понять, что государство будет считать доходом от деятельности в сфере IT и можно ли отнести к нему выручку за работы, выполненные с привлечением субподрядчика, а также доход от деятельности по установке и сопровождению программ.

Участники АПКИТ боятся штрафов, которые могут быть назначены за неуплату налогов вследствие неверной трактовки нового порядка.

Налоговый маневр в IT-сфере, объявленный Путиным в ходе обращения к россиянам в связи с коронавирусом, предусматривает снижение налога на прибыль для участников рынка с 20 до трех процентов в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет, и до нуля в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Также будет снижена ставка страховых взносов — с 14 до 7,6 процента.

Выпадающие доходы государства будут компенсированы отменой нулевой ставки НДС на продукцию отрасли, при этом для программного обеспечения, включенного в специальный перечень российского софта, будет сделано исключение.