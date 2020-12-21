В Москве стартовала запись на вакцинацию для новых групп риска

С 21 декабря 2020 года в столичных пунктах вакцинации сделать прививку от коронавирусной инфекции смогут работники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации — то есть те, кто по роду занятий часто контактируют с большим количеством людей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

«В Москве созданы все условия для того, чтобы в относительно короткие сроки получить защиту от коронавирусной инфекции смогли максимально большое количество людей из основных групп риска. На базе взрослых поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19. С сегодняшнего дня мы открываем возможность записаться на вакцинацию для новых групп риска: работников промышленности, энергетики, транспорта и средств массовой информации», — отметила вице-мэр.

Москва стала первым городом мира, где была организована бесплатная масштабная вакцинация от COVID-19 для людей из основных групп риска. С 5 декабря вакцинацию начали проходить работники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. С 14 декабря в этот список вошли работники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг.

Горожан с первоочередным правом на прививку от коронавируса информируют о такой возможности, в том числе с помощью СМС-рассылки.

Пока пройти вакцинацию от коронавируса могут жители столицы из групп риска в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют прикрепление к одной из городских поликлиник. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли. Для этого подойдет справка с места работы.

Записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 8 до 20 часов. Дополнительная информация размещена в специальном разделе портала mos.ru.