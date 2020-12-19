Разработчик «Спутника V» объяснил случаи заражения среди привившихся москвичей

Большая часть москвичей, которые заразились коронавирусом после того, как сделали прививку в рамках пострегистрационных испытаний, вероятнее всего, получила плацебо. Так подобные случаи объяснил директор разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Я более чем уверен, что большая часть из тех 270 (...) — это из группы плацебо. Сейчас заболевание коронавирусом, как мы с вами знаем, поголовное, да, не исключено, что этим людям просто-таки не повезло и они не успели получить вторую вакцинацию», — отметил Гинцбург.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве заразились коронавирусом 273 человека из числа тех, кто принимал участие в пострегистрационных испытаниях. По ее словам, это около 1,5 процента от общего числа участников исследования.

При этом сам Гинцбург до этого отмечал, что привитый «Спутником V» человек может заразиться коронавирусом с вероятностью четыре процента. При этом ученый подчеркнул, что, даже если такое произойдет, болезнь будет протекать у него в гораздо более мягкой форме.