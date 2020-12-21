В сети подвели итоги 2020 года

Российская соцсеть «ВКонтакте» подвела итоги года, назвав 2020-й запоминающимся. Соответствующие данные приводятся на сайте соцсети.

В текущем году «ВКонтакте» запустила пять крупных направлений: «Еда», «Здоровье», «Работа», «Развлечения» и «Объявления». Теперь соцсеть можно использовать не только для общения, но и для повседневных дел: поиска работы, заказа такси, продуктов, а также записи на различные услуги.

Кроме того, соцсеть представила новую платформу e-commerce. Появились разделы «Маркет» и «Объявления» с миллионами товаров. Изменения коснулись и магазина «ВКонтакте»: теперь пользователи могут расплачиваться любым удобным для них способом и получать заказы с помощью доставки.

Помимо этого, соцсеть назвала наиболее обсуждаемые темы в 2020-м: в их числе оказались пандемия коронавируса, карантин и самоизоляция, а также поправки к Конституции страны.

Наиболее упоминаемыми персонами за прошедший год стали президент России Владимир Путин, южнокорейская группа BTS и исполнитель Моргенштерн. Рейтинг был составлен с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics по количеству упоминаний в публичных записях и комментариях в соцсети.

Моргенштерн также назван артистом года. В тройке лидеров оказались Artik & Asti и GAYAZOV$ BROTHER$. Альбомом года стала «Легендарная пыль» Моргенштерна, а треком года — «Луна не знает пути» в исполнении Тайпан & Agunda. Саундтреком самоизоляции признана песня «Кайф ты поймала» от Konfuz.