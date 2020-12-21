Ямал получил крупную партию аппаратов ИВЛ

На территорию Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках нацпроекта «Здравоохранение» прибыл 61 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который заменит устаревшую технику девяти региональных больниц. Об этом сообщает «Накануне.ru».

Отмечается, что новые аппараты компании Datex Ohmeda Inc относятся к категории высокотехнологичного и тяжелого оборудования, отличающегося надежностью, функциональностью и простотой в использовании. Технику можно использовать как для взрослых, так и для младенцев.

По словам директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова, больницы региона с начала пандемии беспечены аппаратами ИВЛ в достаточном количестве, но создание резерва на случай увеличения числа пациентов, которым они потребуются – это большой плюс для системы здравоохранения.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.