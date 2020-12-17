Студенты Липецкого медколледжа начали обучаться бережливому производству

Студенты Липецкого медицинского колледжа начали обучаться бережливому производству. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

Команда участников занятий под руководством тренера имитирует работу аптеки готовых форм. В команду участников входят студенты, играющие роль фармацевтов аптеки готовых форм, и посетители, которые проигрывают реальную ситуацию. За работой фармацевта наблюдает команда студентов и оценивает процесс с точки зрения бережливого производства.

«Фабрика процессов», где проходит обучение, состоит из трех раундов, в каждом из которых последовательно выявляются и устраняются обнаруженные проблемы, снижающие качество работы и удовлетворенность посетителя посещением аптеки. После каждого раунда команда обсуждает найденные проблемы и анализирует их с помощью инструментов бережливого производства.

Затем предлагаются улучшения, которые команда студентов тут же производит. Так, если в первом раунде посетитель тратил на посещение аптеки почти десять минут, а фармацевт совершал перемещений по аптеки длительностью 26 метров, то в результате улучшений время посещения сократилось до трех минут, а перемещения фармацевта до четырех метров.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.