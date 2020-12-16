Московские врачи провели операцию пациентке с коронавирусом в «красной зоне»

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве провели 62-летней женщине с коронавирусом операцию на сердце в «красной зоне». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В депздраве рассказали, что некоторое время назад пациентка перенесла операцию по установке кардиостимулятора, но у нее внезапно началось кровотечение из правых отделов сердца в полость перикарда. Кровь быстро заполнила полость и сдавила сердце. В такой ситуации необходимо было экстренно провести пункцию — откачать кровь из полости перикарда, поскольку женщина могла умереть.

На спасение пациентки у докторов оставалось максимум два часа. А учитывая наличие подтвержденного COVID-19, операцию могли сделать только в «красной зоне».

В результате хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка уже выписана.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.