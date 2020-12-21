Ведущий зевнул в прямом эфире и рассмешил зрителей

Ведущий телеканала «Би-би-си» Бен Браун (Ben Brown) случайно зевнул в прямом эфире: кадры попали в передачу из-за того, что режиссер по ошибке включил не ту камеру. Как сообщает Daily Mirror, в результате инцидент рассмешил зрителей, которые устали от негативных новостей.

Оплошность произошла во время воскресного новостного эфира 20 декабря. Браун зевнул и осознал, что направленная на него камера работала. «Ой! Попался», — шутливо заметил ведущий и слегка рассмеялся.

Однако вскоре он решил принести извинения. «Прошу прощения у наших дорогих зрителей. У меня заканчивается долгая смена, начавшаяся в пять утра, а режиссер по ошибке сменил план и показал меня. Такие вот опасности прямого эфира», — сказал Браун.

Зрителям же понравился момент — они оценили то, что ведущий сумел отвлечь их от негативных новостей, которые в последнее время все чаще стали появляться в эфире. «Вы подбодрили меня в эту бесконечную самоизоляцию», — написал один из пользователей. Другой юзер посчитал, что Брауну не стоило извиняться, так как это был «столь необходимый способ расслабиться от всех новостей в эти выходные».

Ранее дочь журналистки «Би-би-си» Анны Холлиган (Anna Holligan) четырехлетняя Зена (Zena) ворвалась в прямой эфир радиопередачи на Radio 4 и пожаловалась на мать, которая наступила ей на ногу. Инцидент рассмешил участников программы.