Дочь журналистки ворвалась в прямой эфир и пожаловалась на мать

Дочь журналистки «Би-би-си» Анны Холлиган (Anna Holligan) четырехлетняя Зена (Zena) ворвалась в прямой эфир радиопередачи на Radio 4 и пожаловалась на мать, которая наступила ей на ногу. Как сообщает Daily Mail, инцидент рассмешил участников программы, а репортер в итоге заверила, что с ребенком все хорошо.

Проживающая в Гааге журналистка рассказывала в эфире шоу Today («Сегодня») об ограничениях из-за пандемии в странах Европы, когда неожиданно услышала голос дочери. «Это же мой палец!» — закричала девочка.

Холлиган сразу извинилась перед Зеной, а затем объяснила ведущему Нику Робинсону (Nick Robinson), что наступила дочери на ногу. В конце эфира Робинсон предложил девочке дать комментарий по поводу ограничений в период Рождества и Нового года, однако Зена отказалась общаться и сказала только «ммм».

По словам Холлиган, Зена в тот момент ела шоколадные конфеты из специального рождественского календаря. «Анна Холлиган и ее дочь из Гааги, в прямом эфире, большое вам спасибо», — шутливо завершил эфир ведущий. Позже журналистка написала в Twitter, что дочь в порядке, а также опубликовала фото ступни девочки, чтобы подтвердить, что ее нога не пострадала.