В Москве все ангиографы больниц подключены к единому цифровому пространству

В столице завершено подключение ангиографических комплексов к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Всего к цифровому сервису подключено 53 ангиографических комплекса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ангиографические исследования — это диагностика сердечно-сосудистой системы, а первое подключение ангиографа к ЕРИС состоялось в ГКБ им. Ф. И. Иноземцева в июне.

«Теперь все ангиографические комплексы, позволяющие определять болезни сердечно-сосудистой системы, подключены к ЕРИС. Результаты всех ангиографических исследований поступают в единый цифровой архив: медицинское изображение, описание и протокол можно получить в день проведения операции. Это позволит врачам быстрее получать информацию об истории болезни, оптимизировать планирование операций, повысить качество диагностики, сократить время вмешательства и минимизировать риски для пациента. Кроме того, с помощью сервиса можно проводить аудит всех вмешательств», — отметила Анастасия Ракова.

Примерно каждому двадцатому пациенту, которому выполнялась КТ- или МРТ-ангиография, необходимо проведение эндоваскулярной операции. Хирургическое вмешательство проводится в отделениях рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в московских больницах по полису ОМС. При планировании операций рентгенохирургам (сосудистым хирургам) и кардиологам-аритмологам необходимо иметь возможность получить быстрый и простой доступ к полной истории лучевых исследований пациентов. Это становится возможным благодаря ЕРИС ЕМИАС — единому цифровому пространству, в котором специалисты могут получить результаты ранее проведенных исследований.

«В основе любого решения об оперативном вмешательстве ретгенохирургов лежит визуализация сосудистого русла. Нередки случаи, когда исследования выполняются в одном учреждении, а на экстренную операцию пациент попадает в другую. Обеспечить высокую скорость передачи информации, от которой зависит тактика врача, могут только информационные технологии», – отметил Дмитрий Скрыпник, главный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Департамента здравоохранения Москвы, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Городской клинической больницы имени И.В. Давыдовского.

Кроме того, ЕРИС переводит на новый уровень дистанционные консультации: раньше во время телеконференций было невозможно поделиться со всеми коллегами медицинской информацией высокого качества. Сервис решает эту проблему: получить доступ к изображению эксперты могут как одновременно, так и заранее, до начала консультации.