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Главы регионов усилили контроль за экологией России

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Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Главы российских регионов усилили контроль за экологией страны — вопросы сохранения окружающей среды находятся в фокусе их внимания. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» Глеб Никитин, пишет РИА Новости.

По его словам, вопросы сохранения окружающей среды все больше волнуют россиян. Никитин добавил, что преобразование рабочих групп в комиссии позволит поднять и статус, и эффективность Госсовета на более высокий уровень, а также позволяет быть услышанными.

«Тема комиссии чувствительная — экология и природные ресурсы, — сказал глава комиссии Госсовета. — Главы субъектов это понимают и тоже все в большей степени эта тематика переходит в фокус внимания: свалки на границах городов, которые до 2024 должны ликвидировать в полном объеме, обращение с ТКО. Это напрямую будет влиять на качество жизни граждан».

Президент России Владимир Путин утвердил состав нового Госсовета, который возглавит лично, 21 декабря. В его состав вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий, чиновники, представители общественных объединений — всего более 100 человек.

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