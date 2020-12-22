Песков объяснил включение в Госсовет представителей местных властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему в состав Госсовета были включены представители местного самоуправления. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля объяснил, что это связано с эффективностью работы региональных властей. «Новые лица, свежие подходы, новые идеи, это, я бы сказал, социальные и карьерные лифты, которые идут всем на пользу», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что членами Госсовета стали глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков и глава городского округа Евпатория Олеся Харитоненко.

Президент России Владимир Путин утвердил состав нового Госсовета, который возглавит лично, 21 декабря. В его состав вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий, чиновники, представители общественных объединений — всего более 100 человек.