Глава Крыма заявил о скудоумии автора призыва устроить России «Перл-Харбор»

Призыв устроить России «Перл-Харбор» и «завоевать» Крым говорит о скудоумии автора, но может быть расценен как призыв к терроризму. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Видимо, этот "отважный" диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные "откровения", вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму», — сказал он.

Ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, выступая в эфире одного из телеканалов, призвал Киев разработать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса, а также устроить российскому флоту новый «Перл-Харбор».

Между тем в Совете Федерации заявили, что любые военные действия в отношении России закончатся «крушением» Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове в марте 2014 года. Киев и ряд западных стран отказались признать результаты плебисцита. Они заявили об аннексии Крыма Россией и ввели антироссийские санкции.