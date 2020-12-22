Минздрав Украины опроверг появление в стране «британского» штамма коронавируса

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины Игорь Кузин заявил, что в стране пока не было зафиксировано ни одного случая заражения новым «британским» штаммом коронавируса, передает РИА Новости.

По его словам, ученые по всему миру зафиксировали более 12 тысяч различных мутаций коронавируса, и украинские лаборатории уже научились их корректно распознавать. Он заключил, что в настоящий момент достоверных сообщений о существенном изменении генома инфекции в стране не существует. «Так называемый "британский штамм" у нас не регистрировали», — подчеркнул Кузин.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также обнаружена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее.

Ранее украинский врач-инфекционист заявил, что в стране был зафиксирован британский штамм коронавируса у гражданина, который регулярно ездит в Европу на заработки. По словам специалиста, пациент уже излечился от заболевания. По последним данным, с начала пандемии на Украине было зафиксировано 979 506 случаев COVID-19, жертвами инфекции стали 16 897 пациентов.