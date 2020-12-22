РПЦ захотела забрать остров в Петербурге

Русская православная церковь (РПЦ) захотела забрать Монастырский остров в Санкт-Петербурге, где находятся Александро-Невская лавра, Санкт-Петербургская духовная академия и другие объекты, связанные с организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на наместника лавры епископа Назария Кронштадтского.

По его словам, лучшее решение — установить единое управление над объектом, однако даже в случае передачи остров по-прежнему будет открыт для горожан. В настоящее время перед властями Петербурга уже поставили вопрос о передаче в пользование РПЦ комплекса Благовещенской церкви, некрополя Мастеров искусств, а также Лазаревской церкви в некрополе.

В региональном отделении Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) заявили, что необходимо разработать единую градостроительную концепцию острова. «Невский, он должен и начинаться парадно, и заканчиваться парадно», — сказала представитель организации Елизавета Алехина.

Епископ подчеркнул, что проблема назрела давно, однако серьезно поднимать ее начали только недавно в связи с предстоящей реставрацией лавры. На Монастырском острове также находятся гаражи и психиатрическая больница, поэтому вопрос нужно решать комплексно, отметил Назарий Кронштадтский.

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