В РПЦ отказались пользоваться одноразовыми ложками при причастии

Русская православная церковь (РПЦ) не планирует переходить на одноразовые ложки для проведения причастия. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает радиостанция «Говорит Москва».

Священнослужитель высказал мнение, что действующих на фоне пандемии коронавируса достаточно в условиях нынешней эпидемической ситуации. Он добавил, что переход на одноразовые ложки может вызвать отторжение у прихожан.

При этом митрополит указал, что, в соответствии с учением Церкви, «святые дары, то есть тело и кровь Христовы, являются источником исцеления, и они не могут быть источником заражения». Иларион подчеркнул, что обезопасить священные сосуды, в которые помещают святые дары для причастников, не представляется возможным.

Отмечается, что действующая в условиях пандемии COVID-19 патриаршая инструкция предполагает отказ от целования чаши после проведения обряда причастия. А используемую при подачи хлеба и вина лжицу надлежит протирать спиртовой салфеткой и окунать в горячую воду после каждого причастника.

Ранее в РПЦ указали на ошибки россиян при изгнании бесов. Представитель РПЦ пояснил, что в церкви существует практика экзорцизма или — в просторечье — «отчитки», когда «бесноватого» человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов. Однако, во-первых, такая практика никогда не совершается над детьми. Во-вторых, этот обряд может проводить только тот священник, который получил благословение от архиерея. В-третьих, «беснование» часто путают с определенными феноменами психического порядка.