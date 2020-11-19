Русская православная церковь (РПЦ) опубликовала список российских лжесвященников. Перечень из десяти человек представлен на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ.

Согласно публикации, люди из списка были лишены сана либо запрещены в служении, или же никогда не являлись священнослужителями. Утверждается, что некоторые из них продолжают называть себя священниками и вести службы, ведут тематические сообщества в соцсетях, принимают пожертвования, либо создали «раскольнические структуры».

В перечне также указано имя Николая Романова — схиигумена Сергия, который в июне захватил Среднеуральский женский монастырь. В октябре 2020 года его лишили сана и отлучили от церкви. Екатеринбургская епархия дважды запрещала его в служении и лишала права ношения на груди наперсного креста после того, как в апреле он в своих проповедях назвал эпидемию коронавируса несуществующей и проклял тех, кто поддержал закрытие храмов из-за пандемии. Также в отношении Сергия были начаты доследственные проверки, в том числе после появления сообщений об истязании детей в захваченном им монастыре.

Кроме списка лжесвященников, церковь опубликовала перечень онлайн-сервисов, которые предлагают заказать требу в храме, или направить пожертвования от имени РПЦ. В сообщении сказано, что многие ресурсы берут крупную комиссию за работу, а в некоторых случаях пожертвования не доходят до адресата. На данный момент в перечне 22 сайта.