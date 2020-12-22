В захваченный опальным отцом Сергием монастырь прибыл спецназ

В Среднеуральский женский монастырь, захваченный отлученным от церкви опальным отцом Сергием (Романовым), прибыл спецназ. Об этом сообщает URA.RU.

Как уточняет агентство, речь идет о силовой поддержке Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Спецназ сопровождает представителей Екатеринбургской епархии — помощника архиерея по правовым вопросам Виктора Явича и помощника отца Максима Миняйло, старшего священника Храма на Крови.

Адвокат Среднеуральского женского монастыря Светлана Герасимова рассказала агентству, что пока не знает, с чем связано прибытие представителей епархии.

В пресс-службе епархии объяснили, что ее сотрудники приехали в монастырь для инвентаризации объектов — на территории началось проведение строительно-технической экспертизы, назначенной определением Арбитражного суда от 18 декабря 2020 года. Кроме представителей епархии, на территорию монастыря приехали приставы и назначенные судом эксперты, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что опальный священник Сергий благословил своих монахинь на смерть во имя Богородицы. Женщины признались, что с радостью погибнут ради благого дела.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием существования коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии, его несколько раз запрещали в служении, однако он нарушал запрет. В июне Сергий захватил монастырь. В октябре его лишили сана схиигумена и отлучили от церкви.

В отношении Сергия ведется сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре. Речь идет об информации об истязании несовершеннолетних и о нападении на телеведущую Ксению Собчак и оператора Сергея Ерженкова.

В октябре Сергий был вызван на допрос к следователю как свидетель по двум уголовным делам, возбужденным по факту инцидентов в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Расследование проводится по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 («Самоуправство») УК.