«Нахальная» прихоть учительницы насчет подарка на Новый год возмутила родителей

Школьная учительница захотела получить от родительского комитета деньги на дорогостоящую дизайнерскую обувь и вызвала споры в сети. На соответствующую запись на портале Mumsnet обратили внимание журналисты Mirror.

Анонимная пользовательница поделилась на форуме рассказом о том, что у нее есть подруга, чей ребенок учится в первом классе в школе округа Колумбия, США. По ее словам, одна из родительниц поддерживает дружеские отношения с классной руководительницей, и поэтому решила возглавить родительский комитет. Вскоре женщина занялась сбором денег на новогодний подарок для сотрудницы учебного заведения.

«Она спросила учительницу, что она купит, если получит по десять фунтов стерлингов (1011 рублей) от каждого родителя (в сумме 150 фунтов стерлингов — чуть больше 15 тысяч рублей). Женщина ответила, что выбрала бы пару дизайнерских туфель. Тогда родительница решила собрать эту сумму с класса. Однако несколько родителей отказались, и идея не реализовалась», — объяснила она. Автор записи отметила, что с одной стороны приветствует сбор денег на конкретный подарок педагогу, но с другой — понимает, что такое желание звучит «нахально».

Сотни пользователей принялись обсуждать описанную ситуацию в комментариях. Многие сошлись на том, что подобная прихоть неприемлема. «Это так дерзко! Так делать неправильно», «Я думаю, проблема заключается в том, что от каждого родителя потребовалось по 10 фунтов стерлингов. Обычно в классах скидывают до пяти фунтов стерлингов на подобные вещи. Многие люди в этом году испытывают трудности». «Не знаю, я тоже учитель, но дизайнерская обувь кажется немного странным желанием. Все-таки это подарок от детей учителю», «Боже, я бы не хотела получить что-то подобное. Мне платят за мою работу, и я не жду ничего лишнего», — высказывались они.

Ранее в декабре россияне назвали самые желанные подарки на Новый год. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 13 процентов опрошенных мечтают получить в подарок путевку на отдых, а 12 процентов хотят, чтобы им подарили деньги.