Россия
 
Последние новости
Собянин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в Москве
Россияне выбрали лучшие фильмы и сериалы года
Попова назвала четыре региона России с самой сложной ситуацией по коронавирусу
В захваченный опальным отцом Сергием монастырь прибыл спецназ
Российский город затопило фекалиями
Тарасова прервала работу из-за проблем со здоровьем
Собянин оценил необходимость новых ограничений из-за коронавируса
На доплаты российским медикам направят свыше 52 миллиардов рублей
В США увидели в России самый уродливый корабль в мире
Новости партнеров
Прослушать новость

Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и напугала россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Колонна скорых с сиренами проехала по селу Верхний Юрт Хостинского района Сочи и напугала местных жителей. Они сняли происходящее на видео — ролик опубликован в одной из местных групп во «ВКонтакте».

«Какое безумие сейчас творится», — написал автор поста, опубликовавший ролик. На появившихся в сети кадрах видно, как желтые машины скорой помощи с включенными маячками и сиренами едут друг за другом по проселочным дорогам.

В комментариях к записи местные жители написали, что так медики хоронят водителя скорой.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники, чтобы не увеличивать нагрузку на врачей скорой помощи. Он заявил, что из-за выходных первая декада января — это самый напряженный период для медиков по всей стране из-за травм, полученных в нетрезвом виде, или передозировок алкоголем.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минздраве назвали связанные со здоровьем «три ужаса» россиян
Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники
Медики российского региона заявили о критической ситуации с коронавирусом