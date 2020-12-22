Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и напугала россиян

Колонна скорых с сиренами проехала по селу Верхний Юрт Хостинского района Сочи и напугала местных жителей. Они сняли происходящее на видео — ролик опубликован в одной из местных групп во «ВКонтакте».

«Какое безумие сейчас творится», — написал автор поста, опубликовавший ролик. На появившихся в сети кадрах видно, как желтые машины скорой помощи с включенными маячками и сиренами едут друг за другом по проселочным дорогам.

В комментариях к записи местные жители написали, что так медики хоронят водителя скорой.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники, чтобы не увеличивать нагрузку на врачей скорой помощи. Он заявил, что из-за выходных первая декада января — это самый напряженный период для медиков по всей стране из-за травм, полученных в нетрезвом виде, или передозировок алкоголем.