МВД раскрыло данные по виновным в ДТП иностранцам

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России раскрыл данные по иностранцам, признанным виновными в ДТП на территории страны за январь-сентябрь 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, лидером «антирейтинга» оказались граждане Узбекистана — 797 аварий. Также в пятерку вошли граждане Киргизии (701 авария), Таджикистана (599), Азербайджана (282) и Армении (280). При этом в диаспорах указывают, что если бы поляки или шведы были массово заняты в такси или курьерской работе, то они также оказались бы в этом списке.

Меньше других суд признавал виновными граждан Афганистана, Эстонии (по 5 ДТП), Японии и Литвы (по 6), Республики Руанда (7 аварий).

Отмечается, что МВД впервые сделало разбивку по гражданству водителей. Раньше публиковались только сводные цифры по ДТП с участием иностранцев.

В ноябре 2019 года начальник Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что по статистике большинство россиян погибает на дорогах в результате аварий на встречной полосе. По его словам, каждая третья авария с жертвами происходит именно по этой причине. Около 25 процентов ДТП связаны с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.