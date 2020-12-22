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Названа причина смерти оставленной на стуле в снегу россиянки

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Кадр: @rostovnetip

Россиянка, которую оставили ждать скорую помощь на стуле в снегу в Ростове-на-Дону, могла умереть от сердечного приступа. Предварительную причину гибели женщины назвал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, умершая работала уборщицей в жилищно-эксплутационном управлении.

21 декабря стало известно, что в Ростове-на-Дону возле школы №109 в Днепровском переулке, 131, умерла местная жительница. Сообщалось, что женщина почувствовала себя плохо и обратилась в учебное заведение за помощью. Сотрудники дали ей стул и оставили на улице.

По другой версии, которую приводил НТВ, охранник увидел, что женщине стало плохо, не смог завести ее в здание и вынес ей стул.

На кадрах, снятых, предположительно, из окна школы, видно, что россиянка находится на улице одна. Она скончалась до приезда скорой помощи. Управление Следственного комитета по региону сообщило, что женщине был 61 год. Ведомство начало проверку.

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