Иммунолог рассказал об «ужасном для всех» последствии мутации COVID-19

Одним из последствий мутации COVID-19 может стать способность вируса выживать при низких температурах, что сделает его более устойчивым во внешней среде. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН.

«Сейчас вирус плохо себя чувствует при низкой температуре, а вдруг он со временем получит возможность жить при минус четырех градусах? Это будет ужасно для всех. Но вирусу невыгодно всех убивать, тогда ему негде будет жить», — отметил врач.

При этом он отметил, что мутации — это естественный механизм изменения вируса, который нужен ему для того, чтобы закрепиться в популяции. Именно мутация COVID-19 в какой-то момент позволила ему начать передаваться от человека человеку, подчеркнул Жемчугов.

«Естественный отбор подхватывает те изменения, которые вирусу как популяции полезны. Это позволяет ему захватывать новые территории и размножаться в них», — сказал врач.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. Позднее в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии обнаружили ту же мутацию инфекции. Специалисты напомнили, что говорить о его большей опасности еще рано. Кроме того, пока нет доказательств, что мутация вируса иначе реагирует на вакцину.