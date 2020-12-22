У Трампа нашли психотравму

Проигрыш на выборах президента США нанес Дональду Трампу психологическую травму. Об этом агентству РИА Новости заявила итальянский психолог и психотерапевт Сара Реджинелла (Sara Reginella).

По ее словам, кроме фактора унижения был нанесен удар по нарциссизму Трампа, и «эта рана пока не заживает». Также, добавила она, на эмоциональное состояние действующего президента повлиял сам факт потери власти.

17 декабря сообщалось, что Трамп устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом. В моменты «глубочайшего отрицания» Трамп сказал нескольким советникам, что в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена он останется в резиденции американских лидеров. Впрочем, несмотря на его поведение, в окружении Трампа выразили уверенность в том, что Трамп мирно и вовремя сложит свои полномочия.

Ранее 22 декабря стало известно, что сторонники Трампа решили организовать для американского лидера его собственную инаугурацию. Встреча под названием «Вторая инаугурация Дональда Трампа» должна состояться 20 января в онлайн-режиме. Более 325 тысяч человек заявили о том, что заинтересованы в посещении данного мероприятия, еще 60 тысяч — точно пойдут.