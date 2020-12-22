Полиция задержала похитителя российского десантника-инвалида

В Ленинградской области задержали подозреваемого в похищении российского инвалида-десантника. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 25-летний мужчина, который с августа по декабрь вместе с сообщниками насильно удерживал потерпевшего в квартире многоэтажного дома в деревне Новое Девяткино. Похитители выводили мужчину для занятия попрошайничеством под присмотром, регулярно избивали его за отказ подчиняться и блокировали дверь квартиры, чтобы не дать ему сбежать.

СКР возбудил уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору»). Решается вопрос об аресте подозреваемого, продолжает розыск соучастников преступления.

17 декабря сообщалось, что в Ленинградской области из многомесячного заточения в квартире жилого дома освобожден российский инвалид-десантник, который попал в плен после того, как отпраздновал день ВДВ. Уроженец Нижнего Новгорода был похищен в родном городе 4 августа и доставлен в Ленинградскую область. 16 декабря, оставшись один, он смог попросить через окно о помощи прохожих, которые вызвали полицейских.