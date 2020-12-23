Российские школы оборудуют «антиковидными» установками

Школы десяти российских регионов оборудуют специальными «антиковидными» установками, которые позволяют измерять температуру и обрабатывать руки на входе. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС в среду, 23 декабря.

По его словам, такие «утренние фильтры» также будут сканировать лица детей в маске и без.

«В пилотные регионы начиная с конца этого года начинают поступать такие "утренние фильтры". И в следующем году, в первом квартале, мы уже завершим работу в этом направлении», — сказал Мантуров.

До конца 2020 года в образовательных учреждениях действуют правила по профилактике коронавируса. Занятия для классов начинаются в разное время, чтобы ученики не пересекались на переменах, проводится измерение температуры. Родителей не будут пускать в учебное здание. Носить маски в школе можно по желанию, в вузах — обязательно. В Роспотребнадзоре предупредили, что в случае продолжения пандемии коронавируса школы будут соблюдать противоэпидемические правила и в 2021 году.